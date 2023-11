POL-KN: (Sulz a.N.-Mühlheim a.B./ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Hindenburgstraße - rund 19.000 Euro Blechschaden (02.11.2023)

Singen (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, ist es auf der Uhlandstraße zu einem Unfall gekommen bei dem ein E-Bike Fahrer leicht verletzt worden ist. Ein 87-jähriger Fahrer eines Fiat Panda war auf der Uhlandstraße in westliche Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr Uhlandstraße/ Hohenhewenstraße hielt der ...

mehr