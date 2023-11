Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Unbekannter beißt 43-Jährigen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Vennweg;

Tatzeit: 26.11.2023, 01.30 Uhr;

Eine erhebliche Verletzung davongetragen hat ein 43 Jahre alter Mann nach einer Auseinandersetzung in Borken-Burlo. Dazu war es in der Nacht zum Sonntag vor einer Gaststätte am Vennweg gekommen. Der Geschädigte befand sich zum Rauchen vor dem Lokal, als ihn seinen Angaben zufolge zunächst ein Unbekannter geschubst habe und ein weiterer Mann ihm unvermittelt eine Bissverletzung zufügte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

