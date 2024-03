POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß mit E-Scooter

Warendorf (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (02.03.2024, 22.00 Uhr) die Trunkenheitsfahrt eins 32-jährigen Mannes in seinem Auto in Ahlen gestoppt. Der Ahlener fuhr zunächst auf der Dolberger Straße und geriet beim Abbiegen auf der Straße Im Hövenerort in den Gegenverkehr. Hier kam er von der Fahrbahn ab und schlief an einer Kreuzung zur Hammer Straße am Steuer ein. Ein Zeuge beobachtete alles und informierte ...

