Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 16.01.2024:

Peine (ots)

Am 16.01. gegen 10:00 Uhr kam es an der Bodenstedt-/ Wilhelmschule in Peine zu einem Polizeieinsatz, Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls beteiligt.

Nach vorläufigem Ermittlungsstand hat ein 15-jähriger Schüler im Schulgebäude einen Reizstoff versprüht. Dadurch haben insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler vorübergehend über Atemwegsreizungen geklagt. Eine Schülerin musste kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei allen Betroffenen trat nach kurzer Zeit eine Besserung ein, so dass sie in der Schule bleiben konnten. Der 15-Jährige wurde mit zur Polizeidienststelle genommen, um später den Erziehungsberechtigten übergeben zu werden.

