POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.01.2024

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Rosenwall, 12.01.24, 18:00 Uhr - 15.01.24, 06:00 Uhr

Diverse Graffiti an Schulgebäude

Auf dem Gelände eines Gymnasiums in Wolfenbüttel ist es zu diversen Farbschmierereien durch bislang unbekannte Täter gekommen. Dabei wurden mehrere Fassaden und Garagen durch die aufgebrachten Graffiti beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500EUR.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Wolfenbüttel, Wilhelm-Brandes-Straße, 12.01.24, 18:00 Uhr - 15.01.24, 07:20 Uhr

Die Abwesenheit am Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter zu nutzen, um in eine Schule in Wolfenbüttel einzubrechen. Dies misslang offensichtlich und die Täter ließen von der Schule ab. Allerdings hinterließen sie Beschädigungen in Höhe von ca. 150EUR, bei dem Versuch in das Gebäude zu gelangen.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Zeugenaufruf

Wolfenbüttel, Am Rodeland/REWE-Parkplatz, 21.12.23, 19:00 Uhr

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Abend des 21.12.23 ein Unfall auf einem Supermarktparkplatz beobachtet werden, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Fahrer eines VW Golf touchierte einen neben ihm geparkten Audi A3, beschädigte diesen dabei und fuhr von dem Parkplatz. Der Zeuge meldete den Unfall in dem REWE-Markt. Der Polizei fehlen die Personaldaten des Mannes, weshalb dieser bislang nicht als Zeuge angehört werden konnte.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht diesen Zeugen oder andere Personen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können unter 05331/9330.

