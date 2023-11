Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Schockanrufe

Ilm-Kreis (ots)

Gestern wurden der Ilmenauer Polizei mehrere Fälle von sogenannten Schockanrufen bekannt. In einem Fall wurde einem Seniorenpaar vorgetäuscht, dass eine Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro gezahlt werden muss. Im weiteren Verlauf wurde ein Betrag in Höhe eines mittleren fünfstelligen Bereich an eine Unbekannte übergeben. Auffällig in diesem Phänomenbereich ist, dass Betrüger häufig versuchen, ihre potentiellen Opfer möglichst lange in ein Telefongespräch zu verwickeln und massiven Druck ausüben.

Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei, Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Die Polizei weist nochmals darauf hin: geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis, lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen, beenden Sie solche Anrufe umgehend und wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle. Weitergehende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: https://polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/ detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landepolizeiinspektion Gotha unter der Rufnummer 03621-781504. (jd)

