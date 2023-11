Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 53-jährige Fahrerin eines Opel die K9 von Nahwinden in Richtung Ehrenstein. Die Frau kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, dieser wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Verkehrsunfallermittlungen wird geprüft, ob die Frau zum Zeitpunkt der Fahrt fahrtauglich war. (jd)

