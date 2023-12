Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sexuelle Belästigung

Polizei sucht Zeugen

Gangelt (ots)

Eine 42-jährige Frau aus Gangelt war am 9. Dezember (Samstag), gegen 11.30 Uhr, zu Fuß auf der Schinvelder Straße aus Richtung Schinveld kommend in Richtung Gangelt unterwegs. An der Brücke am Rodebach wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und um Hilfe gebeten. Der Mann sprach teilweise in englischer und teilweise in deutscher Sprache. Er umarmte die Frau mit beiden Armen und küsste sie gegen ihren Willen in den Nacken. Sie machte sich los und ging schnellen Schrittes weiter. Dabei musste sie feststellen, dass der Mann ihr mit seinem Fahrrad folgte. Sie versteckte sich in einem Gebüsch in der Nähe einer dortigen Wickey Fabrik. Von dort aus sah sie den Unbekannten mit seinem silbernen Fahrrad in Richtung Gangelt davonfahren. Er war etwa 178 bis 180 Zentimeter groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und war zirka 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur, dunkle Haare, dunkle Augen und eine große Nase. Sein Bart war zirka vier bis sechs Zentimeter lang und er war dunkel gekleidet. Wer hat den Unbekannten mit seinem silbernen Fahrrad gesehen oder wurde ebenfalls von ihm angesprochen? Hinweise zu dieser Tat werden erbeten an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

