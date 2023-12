Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raubdelikt/ Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

An einem Geschäft an der Fichtenstraße in Hilfarth kam es am gestrigen Montag, 11. Dezember, gegen 11.35 Uhr, zu einem Raubdelikt. Einem Geldboten wurden die Einnahmen unter Vorhalt einer Waffe entrissen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Tannenstraße. Dort stieg er Zeugenangaben zufolge in einen weißen Pkw VW mit Heinsberger Kennzeichen und fuhr über die Tannenstraße in Richtung Kaphofstraße davon. Der Täter war zirka 25 bis 30 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur, wirkte südländisch und war mit einer dünnen Jacke bekleidet. Er trug eine schwarze Maske bis über die Nase hochgezogen.

Zeugen, die den Täter gesehen haben oder die seine Flucht mit dem Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell