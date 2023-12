POL-HS: Diebstahl von Portemonnaie/ Zeugensuche

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - An einem Geschäft an der Fichtenstraße in Hilfarth kam es am gestrigen Montag, 11. Dezember, gegen 11.35 Uhr, zu einem Raubdelikt. Einem Geldboten wurden die Einnahmen unter Vorhalt einer Waffe entrissen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Tannenstraße. Dort stieg er Zeugenangaben zufolge in einen weißen Pkw VW mit Heinsberger Kennzeichen und fuhr über die ...

