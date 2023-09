POL-PDWIL: Kontrollen in der Ortslage von Müllenborn und im Gerolsteiner Stadtgebiet, gemeinsame Einsatzmaßnahmen mit dem Ordnungsamt

Kirchweiler (ots) - Am 18.09.2023 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz mit seinem Motorrad L 28 von Gerolstein kommend in Richtung Daun. Auf der L 27 in der Ortslage von Kirchweiler befuhr derweil ein 28-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens die Straße von Neroth kommend in Richtung Ortsmitte Kirchweiler. An der Einmündung der L 27 auf die L 28 mißachtete der PKW-Fahrer ...

mehr