Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: amtsbekannter 45-Jähriger tritt mehrfach auf, mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gerolstein (ots)

Am 18.09.2023 wurden mehrere Strafverfahren gegen einen zwischenzeitlich amtsbekannten 45-jährigen Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet eingeleitet.

Wie am 18.09.2023 erst bekannt wurde, begab er sich am 16.09.2023 zu einem im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein abgestellten Personenkraftwagen und riss mit Gewalt einen Aufkleber auf dem Fahrzeug ab. Sowohl der Aufkleber, als auch der Lack des Fahrzeuges wurden hierbei beschädigt.

Am 18.09.2023 gegen 16:25 Uhr begab sich der 45-Jährige sodann trotz bestehenden Hausverbots in den EDEKA-Markt in Gerolstein. Hier wurde er durch die Mitarbeiter*innen auf das Hausverbot angesprochen, was ihn zu aggressivem Verhalten veranlasste. Er beschädigte mehrere Gegenstände des Marktes und zog schimpfend weiter. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde der 45-Jährige angetroffen. Er erhielt eine Gefährderansprache und einen Platzverweis.

