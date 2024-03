Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Polizei nimmt Ladendiebe vorläufig fest (14.03.2024)

Stockach (ots)

Am Donnerstagnachmittag haben Beamte des Polizeireviers Stockach mehrere Ladendiebe vorläufig festgenommen. Gegen 16 Uhr teilt der Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Dillstraße mit, dass fünf Personen soeben diverse Waren gestohlen hätten und nun geflohen seien. Im Rahmen der sofortigen Fahndung trafen die Polizisten in der Talstraße auf vier Täter der Gruppe, zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 29 und 39 Jahren und nahmen sie vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Diebe fanden sie die zuvor entwendete Ware im Wert von rund 150 Euro auf. Durch eine weitere Streife konnte der fünfte flüchtige Täter vor einem Discounter ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Ladendiebe auf die Straße entlassen.

