Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 23.00 Uhr wurde ein 60-jährige Mann in seinem Renault von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des 60-Jährigen. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

