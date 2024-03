Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Motorroller geknackt

Am Donnerstag beobachtete ein Zeuge den Diebstahl eines Rollers bei Heroldstatt.

Ulm (ots)

Nach einer Panne stellte ein 46-Jähriger seinen Roller zwischen Heroldstatt und Laichingen an der L230 ab. Gegen 15.15 Uhr knackte ein Unbekannter mit Gewalt die Wegfahrsperre des Rollers. Dann schob er ihn laut eines Zeugen in Richtung Heroldstatt davon. Die Polizei Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise zum Diebstahl. Der Täter soll wohl zuvor mit einem gelben Fahrrad unterwegs gewesen sein, welches er am hellblauen Gepäckträger des Rollers befestigte. Bei dem Kraftrad handelt es sich um einen blauen Roller der Marke Piaggio mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen 892KLL.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

