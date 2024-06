POL-UN: Fröndenberg - drei Täter nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft flüchtig

Werne (ots) - Ein weiterer Audi wurde in der Nacht zu Dienstag (11.06.2024) in Werne entwendet. Ungekannte stahlen einen grauen Audi Q 7 (Baujahr 2017), der mit den amtlichen Kennzeichen UN-F 4570 an der Amtsdrostenstraße abgestellt war. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des PKW bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Redaktionelle Rückfragen bitte ...

