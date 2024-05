BPOL NRW: Von Zug überrollt und unerkannt geflohen - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots) - Am gestrigen Abend (09. Mai) soll ein Mann in einem Geschäft im Essener Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Ein Richter ordnete die Festnahme an. Gegen 21:55 Uhr bat der Ladendetektiv einer Filiale im Hauptbahnhof Essen die Bundespolizei um Unterstützung. Ein 35-Jähriger soll zuvor den Drogeriemarkt betreten und sich eine Papiertüte am Kassenbereich genommen haben. Anschließend soll er mehrere ...

