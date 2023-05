Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zusammenstoß mit Ampelmast

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag (15:10 Uhr) war ein 80-jähriger Dortmunder mit seinem Auto auf dem Ostring unterwegs. Er kam in Höhe der Münsterstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Dortmunder wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der gesamte Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

