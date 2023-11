Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.11.2023, 8.05 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Alleestraße in Beckum an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Sie nahmen den Beckumer mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des weiteren leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren ein und informierten das Straßenverkehrsamt wie es in diesen Fällen üblich ist.

