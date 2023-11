Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Autofahrerin gesucht - Kleinkraftradfahrer verletzt

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Autofahrerin, die am Montag, 6.11.2023, 15.15 Uhr an einem Unfall auf der Vorhelmer Straße in Neubeckum beteiligt war. Ein 17-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Vorhelmer Straße in Richtung Vorhelm und befand sich zur Unfallzeit im Kreisverkehr Vorhelmer Straße/Kaiser-Wilhelm-Straße. Als er die Einmündung Kaiser-Wilhelm-Straße passierte, fuhr eine Unbekannte mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr ein. Der Jugendliche bremste sein Fahrzeug stark ab, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch stürzte der Ennigerloher und verletzte sich leicht. Die Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Am Steuer saß eine geschätzt 60 bis 80 Jahre alte Frau mit grau/weißen lockigen Haaren. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

