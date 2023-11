Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unfall im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.11.2023, 15.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Münsterstraße/Mauritz in Wadersloh. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Mauritz und fuhr bei Grün in den Kreuzungsbereich. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 74-Jährigen aus Lippstadt, die die Münsterstraße in Richtung Liesborn befuhr. Bei dem Unfall wurde die 31-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die jüngere Lippstädterin in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

