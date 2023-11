Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gegen weißen Citroen Berlingo gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 5.11.2023 ereignete sich zwischen 7.15 Uhr und 11.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Tillmannstraße in Warendorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen weißen Citroen Berlingo und beschädigte diesen deutlich am Heck. Vor Ort wurde beschädigtes Glas der Begrenzungsleuchte des Verursacherfahrzeugs fest- und sichergestellt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell