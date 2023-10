Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel gibt Start-Schuss für Interims-Standort des digitalen Innovationszentrums in Greifswald

Schwerin (ots)

Am Freitag geben Digitalisierungsminister Christian Pegel und Dr. Wolfgang Blank, Geschäftsführer der Firma WITENO GmbH (Wissenschafts- und Technologiepark Nord Ost) den Startschuss für das digitale Innovationszentrum (DIZ) am Interims-Standort in der Salinenstraße in Greifswald.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 20. Oktober 2023, 12 Uhr

Ort: Digitales Innovationszentrum am Hafen, Salinenstraße 26, 17489 Greifswald

Das DIZ Greifswald ist eines von sechs digitalen Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern, die von der Landesregierung im Rahmen ihrer Digitalisierungsinitiative initiiert wurden. An den Zentren sollen vor allem Gründerinnen und Gründer sowie Start-ups mit digitalen Geschäftsideen gute Bedingungen vorfinden, um ihre Ideen umzusetzen. Zugleich sollen die digitalen Innovationszentren Raum für den Austausch zwischen der Gründer- und Start-up-Szene und etablierten Unternehmen und anderen Akteuren (z.B. aus der Wissenschaft) bieten. Die Landesregierung unterstützt den Aufbau dieser Zentren mit Mitteln aus vorhandenen Förderprogrammen wie dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und dem Programm zur Förderung von Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft (GRW).

Digitalisierungsminister Christian Pegel und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer hatten hierzu im Februar dieses Jahres Zuwendungsbescheide aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) in Höhe von rund fünf Millionen Euro für die weitere Unterstützung an die Betreiber der Digitalen Innovationszentren übergeben.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell