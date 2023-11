Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann durch Außenspiegel leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.11.2023, 17.15 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Hammer Straße in Ahlen, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Der 33-Jährige aus Hamm stand am Straßenrand, als der unbekannte Fahrzeugführer in einem dunkel grauen Auto an ihm vorbeifuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Arm des 33-Jährigen und dem rechten Außenspiegel des Pkws. Der Spiegel riss ab und der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Der Verursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

