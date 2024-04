Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In psychischem Ausnahmezustand auf Angehörige losgegangen

Auf eine Angehörige losgegangen ist am Donnerstagabend eine 34-Jährige, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Als sich die Auseinandersetzung vor die Wohnung in der Ravensburger Südstadt verlagerte und die 34-Jährige ihr Gegenüber körperlich anging, schritten zwei Passanten ein. Eine Polizeistreife brachte die Frau, die zunächst flüchtete, aufgrund ihres Ausnahmezustandes in eine Fachklinik und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Wangen im Allgäu

Mann in Fachklinik gebracht - Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat am Donnerstagabend ein 37-Jähriger einen Nachbarn beleidigt und gegen dessen Wohnungstüre getreten. Selbst als dieser die Polizei verständigte, beruhigte sich der Mann nicht, schrie herum und verhielt sich aggressiv. Die Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn schließlich aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik. Weil er während seiner dortigen Unterbringung die Beamten beleidigte und einem Polizisten in das Gesicht spuckte, werden weitere Strafanzeigen gegen den 37-Jährigen gefertigt.

Isny im Allgäu

Unbekannte steigen in Gartenhäuser ein

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind Unbekannte in mehrere Gartenhäuser eines Kleintierzuchtvereins im Weidachweg eingestiegen. Inwiefern die Unbekannten bei ihrer Tat Beute gemacht haben und auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft kann derzeit noch nicht benannt werden. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen wegen der Einbrüche aufgenommen und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Bad Waldsee

Nach Streit: Ermittlungen wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr

Nach einem Streit, zu dem Beamte des Polizeireviers Weingarten am Donnerstagabend in eine Wohnung im Stadtgebiet gerufen wurden, hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine 38-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine Bekannte im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung am Kragen gepackt und oberflächlich verletzt. Während die Polizeistreife den Sachverhalt aufnahm, kehrte die Verdächtige, die zwischenzeitlich das Weite gesucht hatte, an die Wohnung zurück. Dabei fuhr sie trotz ihrer Alkoholisierung von über 2,5 Promille mit einem E-Scooter. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und eine weitere Anzeige wegen des Verkehrsdelikts waren die Folge.

Bad Waldsee

Trickdieb legt Senior herein

Einem Trickdieb zum Opfer gefallen ist am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Senior in der Friedhofstraße. Der Unbekannte sprach den Mann an und bat ihn darum, ihm zwei Euro für das Parkticket zu wechseln. Als der Senior seinen Geldbeutel öffnete, griff der Unbekannte ungefragt hinein, bis er zurechtgewiesen wurde. Wenig später stellte der ältere Herr fest, dass offensichtlich mehrere Geldscheine gestohlen wurden. Der Trickdieb wird als etwa 30 Jahre alte mit südländischem Erscheinungsbild, etwa 175 bis 180cm groß und drei Tage Bart beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Gesprochen habe er in gebrochenem Deutsch. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Baienfurt

Polizei rückt zu Streitigkeiten aus

Zu Streitigkeiten ist am Mittwochmittag die Polizei in eine Unterkunft in der Fabrikstraße ausgerückt. Ein 29-Jähriger hatte es offensichtlich darauf angelegt, einen anderen Bewohner zu provozieren und war im Verlauf eines Streitgesprächs auch mit einer Kehrschaufel auf sein Gegenüber losgegangen. Nachdem zwei weitere Bewohner einschritten und die Situation zunächst beruhigten, fiel der 29-Jährige kurze Zeit später erneut negativ auf. Die verständigten Einsatzkräfte brachten den Unruhestifter aufgrund seines akuten Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet.

