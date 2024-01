Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 43-jährige VW-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 7.45 Uhr von der L 597 bei Schwetzingen auf die B 535 in Richtung Heidelberg abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Mannheim-Friedrichsfeld entgegenkommenden Opel und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die VW-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen und verkehrslenkenden Maßnahmen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell