Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter demolieren Audi und flüchten

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr schlugen zwei bislang unbekannte Täter mit unbekanntem Werkzeug auf einen in der Walter-Krause-Straße geparkten Audi ein. Das Fahrzeug stand gegenüber einer Tankstelle, von welcher ein Zeuge den Vorfall beobachtete und die Polizei verständigte. Durch das Einwirken auf das Fahrzeug gingen mehrere Scheiben zu Bruch und es entstanden zahlreiche Schäden an der Karosserie des Fahrzeugs. Insgesamt wird der Schaden auf einen Betrag in mittlerer vierstelliger Höhe geschätzt.

Die bislang unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: zwischen 25-35 Jahre alt, bekleidet mit einer weißen Daunenjacke und einer Mütze, führte ein Werkzeug mit sich

Täter 2: zwischen 25-35 Jahre alt

Beide Täter flüchteten im Anschluss an die Tat in Richtung des Neckarauer Übergangs. Da zum Tatzeitpunkt reger Verkehr herrschte, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden, unter: 0621- 833970.

