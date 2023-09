Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bäckereien

Heinsberg-Dremmen/Erkelenz-Gerderath (ots)

In Dremmen verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstagabend (21. September), 18.30 Uhr, und Freitagmorgen (22. September), 04.20 Uhr, an der Gladbacher Straße Zugang zu einer Bäckerei. Im Ladenlokal entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Schubladenkassen und Bargeld. Einen weiteren Einbruch gab es im Erkelenzer Stadtteil Gerderath. Dort gelangten in derselben Nacht Einbrecher gewaltsam in eine an der Vossemer Straße gelegenen Bäckerei. Die Tat wurde am Freitagmorgen (22. September) gegen 04.50 Uhr entdeckt. Sie durchsuchten den Kassen- und rückwärtigen Bereich des Geschäfts nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft mögliche Tatzusammenhänge.

