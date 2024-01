Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Flüchtiger LKW beschädigt Oberleitung

Mannheim (ots)

Am Mittwoch befuhr gegen 17:44 Uhr ein Lkw die Max-Planck-Straße und rangierte vermutlich in Höhe der Hausnummer 51. Dort wurde ein Holzmast touchiert, an welchem Oberleitungen bzw. Kabel befestigt waren. Der Holzmast brach durch den Zusammenstoß. Dies hatte zur Folge, dass sämtliche, am Holzmast befestigten Kabel auf der Straße lagen. Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten die Kabel mit Hilfe der Feuerwehr provisorisch auf die Seite geräumt, bzw. anderweitig aufgehängt werden. Eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer bestand nicht. Vom flüchtigen Lkw ist bekannt, dass dessen Auflieger über ein holländisches Kennzeichen verfügt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die noch weitere Angaben zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Lkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim, unter der Tel.: 0621/174-4222, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell