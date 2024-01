Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Pfarramt - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gewaltsamen Zutritt in ein Pfarramt in der Hauptstraße verschafften sich eine bisher unbekannte Täterschaft in der Zeit von Dienstag, 19:15 Uhr, bis Mittwoch, 05:30 Uhr. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug öffneten die Unbekannten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in das Innere der Räumlichkeiten. Innerhalb des Büros durchwühlten die Täter oder Täterinnen mehrere Rollcontainer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden keine Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Walldorf, unter der Tel.: 06227/8419990, entgegen.

