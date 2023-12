Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Automaten angegangen

Augsburg (ots)

Inningen - Im Zeitraum von Dienstag (26.12.2023), 10.00 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 09.30 Uhr, gelangten ein oder mehrere Täter auf das Firmengelände eines Betriebes in der Theodor-Sachs-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gingen die bislang unbekannten Täter gewaltsam mehrere Verbrauchsautomaten in Firmenhallen an. Auch hier muss die Höhe des Diebstahlschaden noch ermittelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2710 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell