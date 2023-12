POL Schwaben Nord: Reifen entwendet

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (27.12.2023) setzte eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem Böller mehrere Handtücher auf einem Balkon in der Weidachstraße in Brand. Die Balkonumrandung wurde dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 ...

