POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbeeinträchtigen aufgrund einer angemeldeten Staffelfahrt mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen am 11.01.2024, PM Nr. 2

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits vor der angemeldeten Staffelfahrt mit landwirtschaftlichen Fahrzeuge am heutigen Donnerstag, kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung von ca. 80 Traktoren in Heddesheim. Hierbei blockierten die Versammlungsteilnehmer die L 541 in beide Fahrtrichtungen. Es kam zu zeitweisen Beeinträchtigungen für den übrigen Fahrzeugverkehr. Die angemeldete Staffelfahrt startete zunächst mit 130 landwirtschaftlichen Fahrzeugen in Weinheim. Die Versammlung wird in Kürze das Stadtgebiet Mannheim erreichen. Aufgrund der Teilnehmerzahl ist hier mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

