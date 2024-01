Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Geringer Sicherheitsabstand führt zum Auffahrunfall

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 67-jähirge VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 7.15 Uhr die B 39 von Hockenheim in Fahrtrichtung Schwetzingen. Auf Höhe der Auffahrt zur A 6 kam es zu stockendem Verkehr und die 67-Jähirge bremste verkehrsbedingt ab. Eine 55-jährige BMW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und konnte, vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands, nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich die beiden Fahrzeugführerinnen leicht verletzten. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

