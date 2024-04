Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Spritztour gestoppt

Die Spritztour eines Jugendlichen haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochabend in Gammertingen gestoppt. Als die Polizisten eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollten, versuchte der Fahrzeuglenker zunächst, davonzufahren. Sein Vorhaben blieb jedoch ohne Erfolg, den Minderjährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Fahrzeughalterin wusste indes offensichtlich nichts von der Fahrt.

Gammertingen

Fußgängerin von Pkw erfasst

Beim Überqueren der Straße wurde am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr in der Kiverlinstraße eine 64 Jahre alte Fußgängerin von einem Pkw erfasst. Die 39-jährige Fahrerin des Mercedes hatte ihre Aufmerksamkeit beim Abbiegen von der Straße "Roter Dill" in die Kiverlinstraße offensichtlich einem Kind am Fahrbahnrand gewidmet und die Fußgängerin nicht bemerkt. Ob die 64-Jährige den Unfall möglicherweise durch ein aufmerksameres Handeln ihrerseits verhindern hätte können, ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen. Die Fußgängerin wurde aufgrund von Verletzungen an der Hand und am Bein durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Sigmaringen

Pkw touchiert - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein Unbekannter am Mittwochvormittag in der Römerstraße einen geparkten Opel touchiert hat und einfach weitergefahren ist. Weil sich der Unfallverursacher nicht um die Schadensregulierung bemühte, hat die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr ereignet hat, können sich unter Tel. 07571/104-0 melden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Pfullendorf

Berauschter Autofahrer landet in Bachlauf

Ein berauschter Autofahrer ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr mit seinem Wagen in der Straße "Zum Eichberg" in einem Bachlauf neben der Fahrbahn gelandet. Offensichtlich konnte der 37-Jährige einer Kurve nicht mehr folgen, sein Wagen musste in der Folge abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme blieb den hinzugerufenen Polizisten nicht verborgen, dass der Fahrzeuglenker deutlich alkoholisiert war. Nachdem ein Alkoholtest über drei Promille ergab und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus anstand, räumte der Mann gegenüber den Beamten zusätzlich ein, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Auf den berauschten Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Pfullendorf

Streitigkeiten zwischen Kindern führt zu Polizeieinsatz

Streitigkeiten zwischen Kindern haben am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz in der Sigmaringer Straße geführt. Aufgrund privater Streitigkeiten trafen nach bisherigen Erkenntnissen rund ein Dutzend Beteiligte aufeinander, wobei einer versucht haben soll, eine andere mit einem Ast zu schlagen. Die Polizei wird nun Gespräche mit den Erziehungsberechtigten der Beteiligten führen und hat wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung Ermittlungen eingeleitet.

Pfullendorf

Langfinger in Lebensmittelmärkten unterwegs

Langfinger waren am Mittwochnachmittag in drei Lebensmittelmärkten unterwegs und hatten es auf die Geldbörsen von unbedachten Kunden abgesehen. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr wurde die Geldbörse einer Seniorin in einem Markt in der Otterswanger Straße aus der Handtasche, die sich im Einkaufswagen befunden hatte, gestohlen. Gegen 15.30 Uhr versuchte eine Unbekannte, in einem Markt im Äußeren Mühlenweg einer 40-Jährigen die Geldbörse aus dem Einkaufswagen zu stehlen. Sie wurde bei ihrer Tat zwar ertappt, konnte aber unerkannt flüchten. Etwa um 16.30 Uhr schlug eine Unbekannte in einem Markt in der Schulstraße zu. In einem unbemerkten Moment griff sie sich den Geldbeutel einer 84-Jährigen. Die Geldbörse befand sich ebenfalls in einer Handtasche im Einkaufswagen. Als mögliche Tatverdächtige wird eine 40 bis 60 Jahre alte Frau mit schwarzer (Woll-) Mütze, schwarzer Lesebrille und blauer Umhängetasche beschrieben, die eine blaue Jacke, Jeans und blaue Sneaker getragen haben soll. Ob sie möglicherweise in Begleitung eines Mannes unterwegs war, ist derzeit noch nicht geklärt. Personen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können oder die Taten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell