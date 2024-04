Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Bauernhaus

Nachdem sich Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einem Bauernhaus in der Dornierstraße in Fischbach verschafft haben, ermittelt die Polizei. Die Täter brachen die Türe des aktuell unbewohnten Hauses auf und durchsuchten in den Räumlichkeiten mehrere Schränke. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist noch nicht abschließend geklärt. Personen, die insbesondere im Tatzeitraum zwischen 18.30 Uhr und 16.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 mit dem Polizeiposten Immenstaad in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Eine Delle in der Tür hat ein Unbekannter am Montag zwischen 8 Uhr und 19.15 Uhr an einem Toyota Yaris hinterlassen, der auf dem Parkplatz des "Kinderhaus im Riedlewald" in der Margaretenstraße geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schaden durch eine unachtsam geöffnete Tür entstanden sein könnte. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichhafen zu melden.

Überlingen

Ladendieb unter Drogeneinfluss

Auf einen 37-jährigen Ladendieb, der am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Lippertsreuter Straße auf frischer Tat erwischt wurde, kommen gleich mehrere Anzeigen zu. Zunächst war der Mann von einem Ladendetektiv beim Diebstahl gestellt worden. Die hinzugerufenen Polizisten stellten darüber hinaus auch deutliche Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung bei dem 37-Jährigen fest. Weil er angab, mit dem Auto zur Tatörtlichkeit gefahren zu sein und ein Schnelltest positiv auf THC und Kokain reagierte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

Deggenhausertal

Fahrzeugbrand

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstag gegen 16 Uhr zu einem Brand in Lellwangen ausgerückt. In der Straße "Zum Hohlenstein" hatte ein 67 Jahre alter Mann Kraftstoff aus seinem alten Fahrzeug abgelassen, bevor er den Wagen zum Verschrotten bringen wollte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erhitzte beim Abpumpen des Benzins die dafür eingesetzte Elektropumpe und fing Feuer. Der Brand breitete sich rasch aus, bis das gesamte Fahrzeug nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Beim Versuch, das Auto zu löschen, zog sich der 67-Jährige Verbrennungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Hoher Sachschaden entstand nicht.

Meersburg

Von Fahrbahn abgekommen

Mit einem Wildzaun neben der Bundesstraße ist am Dienstag gegen 16.45 Uhr ein 80 Jahre alter Autofahrer kollidiert. Der Mann war gemeinsam mit zwei weiteren Insassen in Richtung Überlingen unterwegs und kam etwa einen Kilometer nach der Abfahrt Meersburg in einer leichten Linkskurve aus noch nicht bekannter Ursache nach rechts von der B 31 ab. Dort kollidierte der VW Up! mit dem Zaun. Am Pkw, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 3.500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell