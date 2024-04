Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herdwangen-Schönach

Kind bei Unfall schwer verletzt

Bei einem folgenschweren Unfall wurde am Dienstagnachmittag auf einem Flurstück bei Herdwangen-Schönach ein 4 Jahre altes Kind schwer verletzt. Der geparkte Wagen der Familie rollte aus noch ungeklärter Ursache auf einem Waldweg los und erfasste das Kind, das in der Folge unter den Pkw geriet. Nachdem es aus der Situation befreit werden konnte, flog ein Rettungshubschrauber das schwerverletzte Kind in eine Klinik. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Mengen / Ostrach

Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Einen alkoholisierten Mountainbiker und einen Audi-Fahrer haben Polizisten in Mengen und Ostrach bei Verkehrskontrollen gestoppt und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Beide fielen den Streifen wegen ihrer auffälligen Fahrweise auf. Während der Alkoholtest beim Radler knapp 1,8 Promille ergab, pustete der Pkw-Lenker über 0,8 Promille. Die 28 und 40 Jahre alten Männer mussten folglich in einem Krankenhaus eine Blutprobe zur exakten Ermittlung des Alkoholwerts abgeben.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Auf rund 1.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter am Dienstag beim Ein- oder Ausparken an einem BMW verursacht hat, der zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr in einem Parkhaus in der Hohenzollernstraße geparkt war. Der Verursacher fuhr nach der Kollision davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und bittet etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herbertingen

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat das Polizeirevier Bad Saulgau Ermittlungen eingeleitet, nachdem ein 33-Jähriger angibt, in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten vor seiner Wohnung angegangen worden zu sein. Demnach seien in der Hauptstraße gegen 1.45 Uhr drei dunkel gekleidete Männer auf den 33-Jährigen zugegangen und hätten ihn geschubst sowie mehrere Schläge verpasst. Anschließend flüchtete das Trio, wobei die Hintergründe der Tat völlig unklar sind. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Anwohner und andere mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden, wenn sie die Situation beobachtet oder anderweitige auffällige Wahrnehmungen an der Tatörtlichkeit gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell