Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Erheblich alkoholisierte Radfahrer zur Anzeige gebracht

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben zwei Radfahrer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, die am Dienstagabend in erheblich alkoholisiertem Zustand gestürzt sind. Gegen 23 Uhr wurde der Polizei ein betrunkener Mann gemeldet, der im Bereich der Grüner-Turm-Straße gestürzt sei. Beim Eintreffen der Beamten war dieser nicht mehr vor Ort, konnte aber kurz vor Mitternacht anhand der Personenbeschreibung bei einem Verkehrsunfall mit diesem Sturz in Verbindung gebracht werden. Hier war er offenbar von der Veitsburgstraße mit seinem Fahrrad den Hang hinuntergestürzt und auf der Burgstraße gelandet. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Ein Rettungswagen brachte den 35-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Gegen 23.20 Uhr wurde die Polizei zu einem weiteren gestürzten Radfahrer in die Meersburger Straße gerufen. Dort war ein 28-Jähriger mit seinem Pedelec gegen einen Bordstein gefahren und zog sich bei dem Sturz ebenfalls leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen rund 2,4 Promille. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Männer mussten in der Klinik eine Blutprobe abgeben.

Wangen

Mann bei Küchenbrand schwer verletzt

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Dienstag kurz vor 14 Uhr bei einem Küchenbrand in der Isnyer Straße schwer verletzt worden. Beim Kochen geriet Speiseöl auf dem Herd in Brand. Die Flammen griffen rasch auf die Küchenschränke über. Als der 24-Jährige daraufhin den Topf vom Herd zog, erlitt er schwere Verbrennungen an der Hand. Ein weiterer in der Wohnung anwesender 22-Jähriger versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bändigen, der Topf brannte jedoch weiter. Schließlich kam ein 62-jähriger Nachbar zu Hilfe, deckte den brennenden Kochtopf ab und löschte so die Flammen. Bei den Löschversuchen zogen sich der 62-Jährige und der 22-Jährige leichte Verletzungen durch Rauchgas zu. Während eine ärztliche Versorgung hier nicht notwendig war, wurde der 24-Jährige zur Behandlung seiner Verbrennungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Wangen

Dieb klaut ungleiches Schuhpaar und wird von Polizei festgenommen

Zwei linke Schuhe in unterschiedlichen Größen hat ein 41 Jahre alter Tatverdächtiger am Dienstag gegen 14.45 Uhr aus der Auslage eines Schuhgeschäfts in der Herrenstraße gestohlen. Ein Zeuge beobachtete die Tat, folgte dem 41-Jährigen und verständigte die Polizei. Diese konnte den Mann schließlich in der Nähe des Bahnhofs vorläufig festnehmen und ihm das Diebesgut abnehmen. Der 41-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls angezeigt.

Vogt

Einbrecher hinterlassen Wasserschaden

In ein Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße sind bislang unbekannte Täter am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 12.50 Uhr eingestiegen. Die Unbekannten betraten das Wohngebäude offenbar über den Keller, wo sie eine Tür aufhebelten und im weiteren Verlauf zwei nicht verschlossene Wohnungen betraten. Dort durchwühlten sie Schränke und entwendeten persönliche Gegenstände. Zudem schnitten sie den Schlauch einer Waschmaschine durch, wodurch an dem Gebäude ein Wasserschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe entstand. Personen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt melden.

Isny

Gefährdung beim Überholen

Zeugen suchen Beamte des Polizeipostens Isny zu einem Vorfall am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der B 12 Höhe Schweinebach. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer war von Dorenwaid in Richtung Isny unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur der Lenker eines roten Skoda entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 45-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten. Der Fahrer des roten Skoda hatte trotz des an dieser Stelle bestehenden Überholverbots ein Fahrzeug überholt. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise zu dem roten Skoda geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Aichstetten

Bewohner erwischt Einbrecher

In ein Gebäude in der Straße "Am Lauerbühl" ist am Dienstag kurz nach 22 Uhr ein bislang unbekannter Mann eingestiegen. Ein Bewohner wurde auf entsprechende Geräusche aufmerksam und stellte den Fremden in einem Büroraum fest. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht und wollte durch ein Fenster aus dem Gebäude fliehen. Der Bewohner konnte den Mann kurz festhalten, dann riss sich dieser sich los und rannte weg. Trotz einer sofortigen Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte der Einbrecher nicht mehr angetroffen werden. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Ermittler des Polizeireviers Leutkirch gehen inzwischen einem ersten vagen Tatverdacht nach und bitten unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu möglicherweise in Zusammenhang stehenden Taten. So suchen die Beamten nach dem Tatort eines Diebstahls mehrerer Leergutkisten sowie eines mutmaßlich unbefugt in Gebrauch genommenen Pkws oder sonstigen Fahrzeugs, mit dem der Tatverdächtige möglicherweise unterwegs war.

