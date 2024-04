Polizei Köln

POL-K: 240408-3-K Mutmaßlicher Einbrecher mit Hilfe von Kameraüberwachung festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntagmorgen (7. April) einen mutmaßlichen Gaststätteneinbrecher (49) in der Otto-Fischer-Straße in der Kölner Innenstadt festgenommen. Mit Hilfe der installierten Kameraüberwachung hatte der Besitzer gegen 8.45 Uhr zunächst eine Warnung auf sein Smartphone erhalten und die Polizei alarmiert. Durch die genaue Beschreibung des Eindringlings stellten Einsatzkräfte den 49-Jährigen in der Nähe des Mehrfamilienhauses und verhinderten seine Flucht. Bei der Durchsuchung der Taschen fanden die Polizisten dann Bargeld aus dem Lokal sowie ein Tütchen mit Kokain. Wie genau sich der Tatverdächtige Zugang ins Cafè verschafft hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene Äthiopier soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/al)

