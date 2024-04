Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Wohngebäude gerät in Brand

Stetten am Kalten Markt /Landkreis Sigmaringen (ots)

Ein Wohngebäude ist am Dienstagnachmittag in der Neidinger Straße in Brand geraten. Gegen 13.30 Uhr rückte ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften zu dem Feuer aus, das nach bisherigen Erkenntnissen in einem Gebäudeanbau ausbrach und dann auf das Gebäude übergriff. Trotz der intensiven Löscharbeiten brannte der Gebäudeteil aus, der entstandene Sachschaden wird einer ersten vorläufigen Schätzung zufolge auf rund 600.000 Euro beziffert. Personen wurden offensichtlich nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Auch weiterhin ist die Feuerwehr zur Brandwache vor Ort im Einsatz.

