Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Tatverdächtige entwenden Fahrzeug und bringen es zurück

Dormagen (ots)

Ein 30-jähriger Mann parkte am Montag (10.07.), gegen 19:30 Uhr, seinen weißen Fiat 500 am Kastanienweg in Dormagen.

Am Dienstagmorgen (11.07.), gegen 07:00 Uhr, bemerkte er das Fehlen seines Pkws. Sein Fahrzeugschlüssel war ebenfalls nicht auffindbar. Als der Dormagener außer Haus war, stellten die mutmaßlichen Tatverdächtigen am Dienstag in der Zeit von 07:00 Uhr und 12:30 Uhr den Pkw mit frischen Unfallschäden an denselben Ort zurück und legten den Fahrzeugschlüssel in den Briefkasten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat gesehen, wie das Fahrzeug wieder auf dem Kastanienweg in Höhe der Hausnummer 18 abgestellt wurde?

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

