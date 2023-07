Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Polizeibeamter ergaunert sich fünfstellige Summe

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (13.07.), gegen 16:30 Uhr, erhielt eine 71-jährige Kaarsterin einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter.

Der Betrüger gab am Telefon an, dass er aktuell an einem Falschgeldfall in der Bank der Seniorin arbeite. Hierfür sei die Hilfe der Kaarsterin nun notwendig. Sie wurde aufgefordert, eine fünfstellige Summe von der Bank abzuheben. Anschließend solle sie das abgehobene Geld an einen Polizeibeamten übergeben, damit dieser die Scheine auf Fingerabdrücken untersuchen könne.

Die Dame kam der Aufforderung nach. Sie holte den geforderten Betrag ab und übergab danach das Geld, wie im Telefonat besprochen, an den vermeintlichen Polizisten. Erst im Nachgang bemerkte die 71-Jährige, dass man sie um ihr Geld betrogen hatte.

Den Abholer konnte die Kaarsterin wie folgt beschreiben: Es habe sich um einen etwa 180 Zentimeter großen Mann im Alter von circa 40 Jahren gehandelt. Der Mann habe schwarze Haare, einen Vollbart und eine kräftige Statur gehabt. Auf die Dame wirkte der Mann südländisch. Bei Abholung war der Täter komplett schwarz gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wenn Sie Angaben zum genannten Sachverhalt machen können, werden Sie gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der 02131-3000 zu melden.

Achtung! Falsche Polizeibeamte am Telefon: Falls Sie in Ihrem Telefondisplay die Rufnummer 110 sehen, handelt es sich NIE um einen Anruf der echten Polizei! Beenden Sie SOFORT das Gespräch! Weitere Informationen und Verhaltenstipps finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell