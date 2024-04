Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeugin gesucht - Fußgängerin gefährdet

St. Wendel (ots)

Am Morgen des 05.04.2024 (Freitag) kam es gegen 08:04 Uhr zu der Gefährdung einer Fußgängerin in der Urweilerstraße in St. Wendel. Die Geschädigte überquerte hier den vor Ort befindlichen Fußgängerüberweg. Während eine Autofahrerin in ihrem roten PKW, von Urweiler her kommend, die Fußgängerin erkannte und ihr Fahrzeug ordnungsgemäß anhielt, sah dies bei einem weiteren Fahrzeugführer anders aus. Dieser kam mit seinem weißen Kleinwagen aus Richtung der Straße "Zum Rondell" und fuhr, während sich die Fußgängerin bereits mittig auf dem Überweg befand, unverändert weiter. Eine Kollision konnte durch die Reaktion der Geschädigten vermieden werden. Die Polizei sucht nun die Autofahrerin in ihrem roten PKW, die ordnungsgemäß angehalten hatte. Dies wird gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 zu melden.

