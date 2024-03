Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Passanten von Auto gefährdet

St. Wendel - Remmesweiler (ots)

Am Vormittag des 16.03.24 waren vier Personen gegen 10:40 Uhr neben der Fahrbahn der L130 am Ortseingang von Remmesweiler im Rahmen der Aktion "Saarland piccobello" fußläufig unterwegs. Dort störte sich offenbar ein Autofahrer an den Passanten. Er betätigte die Hupe seines Fahrzeuges und fuhr so dicht an den Passanten vorbei, dass er diese gefährdete. Zuvor hatte er bereits mehrere Fahrzeuge in einer unübersichtlichen Kurve überholt. Die Polizei St. Wendel sucht nun Zeugen oder weitere Geschädigte des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise an die 06851/8980 geben können.

