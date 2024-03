Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Auto beschädigt und abgehauen

Oberthal (ots)

Am Morgen des 12.03.24 kam es zwischen in der Zeit ca. zwischen 6.20 Uhr und 7.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde das geparkte Auto des Geschädigten beschädigt. Dieser hat seinen PKW auf einem Parkplatz in der Schlossstraße in Höhe des Anwesen Nr.11 abgestellt. Der Verursacher ist hier dann gegen das Heck des Fahrzeuges gestoßen und hat so einen deutlichen Schaden verursacht. Die Besonderheit dabei ist, dass dort die Durchfahrt aktuell wegen einer Baustelle nicht möglich ist. Der Unfall kann sich daher auch beim Wenden oder Rangieren zugetragen haben. Falls ein Zeuge etwas beobachtet hat, wird er gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel zu melden.

