POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Globus-Warenhauses in St. Wendel

St. Wendel (ots) - Bereits am Nachmittag des 14.02.24 ereignete sich in der Balduinstraße in St. Wendel ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Der verursachende Fahrer eines roten Kleinwagens fuhr hier rückwärts entgegen der Einbahnstraßenregelung, streifte dabei zwei Fahrzeuge und beschädigte diese. Der Vorfall wurden von einer Zeugin beobachtet. Diese wird nun gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr