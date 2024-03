Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Schichtwechsel - Tauschpate der Kappelner Werkstätten begleitet ein Ermittlungsverfahren

Am Donnerstag, 29.02.2024, fand im Rahmen der bundesweiten Aktion "Schichtwechsel" ein Austauschtag zwischen den Kappelner Werkstätten und der Staatsanwaltschaft Flensburg statt.

Zuvor hatten die Kappelner Werkstätten zum bundesweiten Aktionstag "Schichtwechsel" am 12.10.2023 den Amtsanwalt Philipp Helmchen von der Staatsanwaltschaft Flensburg eingeladen, der dort einen ereignisreichen Tag verbrachte.

In Absprache mit dem 1. Polizeirevier Flensburg und der Justizvollzugsanstalt Flensburg durfte der Tauschpate Falk Sauer den gesamten Weg eines Ermittlungsverfahrens von der Entstehung bis zur Vollstreckung miterleben.

Nach einer herzlichen Begrüßung in der Staatsanwaltschaft begaben sich Falk Sauer und Amtsanwalt Philipp Helmchen zum 1. Polizeirevier, wo Falk Sauer die vielseitigen Aufgaben eines Polizeibeamten näher kennenlernen konnte. Besonders aufregend waren die Blicke in die Arrestzellen des 1. Polizeireviers, die sich in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert befinden, das Kennenlernen des Diensthundes Lord und eine Fahrt mit dem Streifenwagen.

Nach Abschluss der "polizeilichen Ermittlungen" ging es zurück zur Staatsanwaltschaft. Dort erhielt Falk Sauer Einblicke in die Weiterbearbeitung von Ermittlungen und den Arbeitsplatz eines Amtsanwalts. Der Tag wurde abgerundet durch den Besuch einer spannenden Strafverhandlung beim Amtsgericht Flensburg und einer Führung durch die Justizvollzugsanstalt Flensburg, die ab dem 01.06.2024 aufgrund von Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen wird. Hier hat Falk Sauer Einblicke in den Arbeitsalltag eines Gefangen erhalten und durfte sich einmal selbst in eine Gefängniszelle begeben.

Ein Tag voller neuer Erfahrungen und Erkenntnisse für Falk Sauer, der noch lange auf diesen schönen Tag zurückblicken wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell