Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Handewitt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Handewitt (ots)

Am Dienstag, 27.02.2024, kam es am Morgen in der Straße Alter Pferdemarkt in Handewitt zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Während die 21-jährige Geschädigte am Dienstagmorgen gegen 05:00 Uhr zu Fuß die Straße Alter Pferdemarkt in Handewitt überquerte, wurde sie von hinten von einem schwarzen Kleinwagen erfasst. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend ohne anzuhalten über die Hauptstraße in Richtung Wiesharder Markt. Die junge Frau blieb schwerverletzt zurück, konnte aber eigenständig den Notruf wählen.

Die Polizei in Handewitt führt die Ermittlungen in diesem Sachverhalt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 04608 - 6061370 oder 0461 - 4840 mit der Polizei in Kontakt zu treten.

