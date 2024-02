POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 65-jährigen Mann aus Jarmen

Anklam (ots) - Am 24.02.2024 gegen 08:20 Uhr befuhr der 20jährige Fahrer eines VW Transporters die K62 aus Neetzow kommend in Richtung B110. Dort beabsichtigte er nach links in Richtung Jarmen abzubiegen und fuhr auf die Bundesstraße auf. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 60-jährigen Fahrer eines PKW Ford Pick-up und kollidierte mit diesem. An beiden ...

