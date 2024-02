Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Transporter Fahrer übersieht PKW und nimmt diesem die Vorfahrt

Anklam (ots)

Am 24.02.2024 gegen 08:20 Uhr befuhr der 20jährige Fahrer eines VW Transporters die K62 aus Neetzow kommend in Richtung B110. Dort beabsichtigte er nach links in Richtung Jarmen abzubiegen und fuhr auf die Bundesstraße auf. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 60-jährigen Fahrer eines PKW Ford Pick-up und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wobei der PKW Ford nicht mehr fahrbereit war und in eigener Zuständigkeit geborgen werden musste. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000,-EUR geschätzt. Personen wurden bei dem Unfall keine verletzt.

